LG디스플레이, OLED TV 패널 친환경 인증 획득

LG디스플레이는 유기발광다이오드(OLED) TV 패널이 스위스 검사·인증기관 SGS로부터 친환경 제품 인증을 획득했다고 12일 밝혔다.

LG전자는 OLED TV 패널이 눈에 편한 인증에 이어 유해물질 방출이 적은 친환경 제품으로 인정 받았다고 설명했다.

SGS는 OLED TV 패널의 환경에 관한 부분을 전반적으로 평가했다. 특히 실내오염물질 저감, 유해물질 저감, 재활용율 등 세가지 항목에 대해 친환경성이 우수하다고 평했다.

OLED TV 패널은 아토피 등 새집증후군 유발물질로 알려진 총휘발성유기화합물의 방출량을 액정표시장치(LCD) 대비 50% 이상 줄인 것으로 나타났다.

총휘발성유기화합물은 주로 플라스틱에서 방출되는데 LCD는 백라이트에 쓰이는 플라스틱 기반의 각종 시트류 및 부품이 필요한 반면 OLED는 백라이트 없이 자발광하는 단순한 구조로 환경에 유해한 부품 사용을 줄였기 때문이다.

OLED TV 패널은 일부 고급형 LCD 제품과 달리 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구기관가 분류한 1군 발암물질인 ‘카드뮴’과 2군 발암추정물질인 ‘인화인듐’ 등 유해물질이 포함된 부품을 전혀 사용하지 않고 있다. 또 LCD 대비 부품 수를 줄여 자원효율성과 재활용율도 우수한 것으로 나타났다.

회사는 친환경 제품 개발 및 생산 확대를 위해 '에코 인덱스'라는 자체 평가 지수를 도입했다. 이를 통해 제품 개발 단계에서부터 재활용 원료 사용, 소비전력 저감, 유해물질 사용 저감 등에 대해 평가 및 개선 노력을 기울이고 있다.

오창호 LG디스플레이 TV사업부장(부사장)은 "뛰어난 화질 뿐만 아니라 건강과 환경까지 고려한 OLED는 코로나 시대 최적의 TV"라고 말했다.

