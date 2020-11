[아시아경제 김은별 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 공동 개발중인 미국 화이자와 독일 바이오엔테크는 9일(현지시간) "코로나19 백신 효과를 분석한 결과 90% 이상의 효과가 입증됐다"고 밝혔다.

월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면, 양사는 한 가지 이상의 코로나19 증상이 나타나는 94명의 환자들을 대상으로 분석한 결과 90% 이상의 효과가 입증됐다고 밝혔다.

또 "3상 임상시험 결과 심각한 안전 문제는 나타나지 않았다"며 "백신이 안전하다고 판단될 경우 보건당국에 이달 말 이전에 백신을 판매할 수 있도록 허가를 요청할 계획"이라고 전했다.

화이자의 주가는 개장 전 시장에서 7% 가량 급등중이다.

