秋·尹 갈등 책임…추미애 36%·윤석열 24%·둘다 34%

[아시아경제 강나훔 기자] 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등에는 추 장관의 책임이 크다고 보는 국민이 많다는 여론조사 결과가 나왔다.

8일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치 등 여론조사 전문업체 4개사가 지난 5~7일 전국 만 18세 이상 남녀 1002명을 대상으로 실시한 11월1주차 전국지표조사(NBS)에 따르면 두 사람 간 갈등의 책임이 추 장관에 있다는 응답자는 36%로 윤 총장에게 책임이 있다는 응답(24%)보다 12%포인트 더 높은 것으로 집계됐다.

두 사람 모두에게 잘못이 있다는 '둘 다 비슷하다'는 응답도 34%로 높게 집계됐다. 모름·무응답은 6%.

이념 성향별로 보면 진보층에서는 윤 총장에게 책임이 더 크다는 응답자가 47%였고, 추 장관에 있다는 응답자는 13%에 그쳤다. 반면 보수층에서는 추 장관의 책임이 크다는 응답자가 63%로 윤 총장에 있다는 응답 7%보다 훨씬 높았다.

더불어민주당 지지층에서는 윤 총장 책임(48%), 추 장관 책임(8%)로 윤 총장에게 책임이 있다는 응답자가 더 많았던 반면 국민의힘 지지층에서는 반대로 추 장관 책임(84%)이 윤 총장 책임(2%)에 비해 압도적으로 높았다.

이번 조사는 지난 5~7일 성인 남녀 1002명을 대상으로 실시됐으며, 응답률은 23.5%로 1002명이 응답했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 조사에 관한 상세사항은 NBS 홈페이지와 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

