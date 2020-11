이낙연 "바이든 대통령 시대에 한미 동맹 더 굳건해질 것"

[아시아경제 나한아 기자] 이낙연 더불어민주당 대표가 조 바이든 후보의 대통령으로 당선을 축하하면서 한미동맹 강화를 기대했다.

이 대표는 8일 조 바이든 미국 대통령 후보와 카멀라 해리스 부통령 후보가 대선 승리에 필요한 선거인단 과반을 확보하며 사실상 당선되자 페이스북을 통해 "축하드린다"라며 "미국민은 바이든 대통령 당선인의 풍부한 경륜과 민주적 리더십, 통합과 포용의 신념에 신뢰와 지지를 보냈다고 생각한다"라고 말했다.

그러면서 "바이든 당선인은 'Build Back Better'라는 선거 슬로건처럼, 위대한 미국을 더 좋게 세우시리라 기대한다"라고 밝혔다.

이 대표는 바이든의 "가치를 공유하는 타국과의 협력이 미국의 힘을 배가시킬 것"이라는 주장에 동의한다며 "바이든 대통령의 시대에 한미동맹이 더욱 굳건해질 것으로 믿는다"라고 기대했다.

이어 "한국과 미국은 굳건한 동맹을 바탕으로 동북아시아와 세계의 평화와 번영을 위해 계속 긴밀히 협력해 나갈 것"이라고 주장했다.

이 대표는 특히 "한반도 평화 프로세스가 재가동되고, 항구적 평화의 전기가 조속히 마련되기를 바란다"라고 강조했다.

