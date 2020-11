나경원 “김경수, 죗값이 겨우 2년…‘타협적 판결’ 씁쓸”

"대법원, 제대로 된 판결 할 수 있을지 걱정”

[아시아경제 임춘한 기자] 나경원 전 자유한국당 원내대표는 6일 김경수 경남지사가 항소심에서 징역 2년을 선고받은 것에 대해 “조직적으로 민주주의를 우롱하고 대통령 선거를 유린한 죗값이 겨우 2년이라니”라며 “저 깊고 어두운 곳에 숨겨진 더 중요한 진실을 우리는 언젠가 반드시 찾아 밝혀야 한다”고 말했다.

나 전 원내대표는 이날 페이스북에서 “공직선거법 부분은 무죄가 나왔다고는 하지만 이 사건의 진실은 결국 댓글을 조작해 국민의 마음을 훔치고 여론을 왜곡했다는 명백한 사실”이라며 “법원의 ‘타협적 판결’이 씁쓸하다”며 이같이 밝혔다.

나 전 원내대표는 “불안한 것은 대법원 판결이다. 이재명 경기지사, 은수미 성남시장을 가까스로 살려낸 대법원이 과연 제대로 된 판결을 할 수 있을지 걱정”이라며 “정의와 불의가 서로 뒤바뀌는 지금, 대한민국에서 정의가 지켜지기를 조용히 소망해본다”고 말했다.

