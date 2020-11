'칩샷의 여왕' 이미림 프로, NH투자증권 유튜브 40만뷰 돌파

[아시아경제 금보령 기자] 이미림 프로가 나온 NH투자증권 동영상이 인기를 끌고 있다.

NH투자증권은 9월 미국여자프로골프(LPGA) 투어 대회에서 우승을 차지한 이미림 프로의 동영상 시리즈가 약 한 달 만에 유튜브 조회수 40만뷰를 돌파했다고 6일 밝혔다. 이미림 프로는 NH투자증권 소속이다.

이미림 프로는 9월 LPGA 투어 ANA인스퍼레이션 대회에 출전해 우승을 차지했다. 특히 이미림 프로의 역전 우승은 골프팬들 사이에서 큰 화제가 됐다.

NH투자증권은 이미림 프로의 활약상을 기념하기 위해 4편의 영상을 제작했다. 9월23일 유튜브에서 공개된 영상은 다큐멘터리 스타일의 '두 영웅의 도전, 우승이 되다', 박민지 프로와의 '영상통화', 영화 리뷰를 패러디한 '칩샷의 여왕', 이미림 프로의 '칩샷 레슨' 등으로 구성돼 있다.

시리즈 영상은 약 1개월 동안 40만뷰를 달성했을 뿐 아니라, 응원 댓글 약 300개를 기록했다. 영상은 NH투자증권 공식 유튜브 채널에서 확인 가능하다.

오중현 NH투자증권 프로골프단 차장은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 취소된 스포츠 경기가 많은 요즘, 국내 선수의 해외 메이저 대회 우승 소식이 국민들께 힘이 된 것 같아 기쁘다"며 "내년 NH투자증권의 레이디스 챔피언십에서는 많은 갤러리들 앞에서 선수들의 멋진 플레이를 꼭 보여드리고 싶다"고 말했다.

