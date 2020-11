중국 란저우시 브루셀라 집단감염 6000명 넘어

브루셀라 백신생산 과정서 사용 기한 지난 소독약 사용이 원인



[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 서북부 간쑤성 브루셀라병 집단 감염과 관련, 현재까지 양성진단을 받은 주민이 6000명을 넘어선 것으로 집계됐다.

6일 신화통신 등 중국매체에 따르면 간쑤성 란저우시 당국은 전날 기자회견을 열고 "현재까지 5만5000여명을 검사했고, 성급 재검사를 통해 6620명이 양성으로 확인됐다"고 밝혔다.

당국은 지난 9월 14일 2만1000여명을 검사해 3245명이 양성반응을 보였다고 밝힌 바 있다. 이후 검사대상이 늘면서 53일만에 양성반응이 2배 이상으로 늘어난 것이다.

이번 사고는 중무 란저우 생물제약공장이 지난해 7∼8월 동물용 브루셀라병 백신 생산 과정에서 사용 기한이 지난 소독약을 쓰면서 발생했다. 브루셀라균이 포함된 폐기물이 제대로 살균되지 않은 채 에어로졸 형태로 외부로 퍼졌고, 바람을 타고 흡입이나 점막 접촉 등의 방식으로 체내에 들어간 것이다.

브루셀라병에 걸리면 발열ㆍ다한증ㆍ관절통ㆍ무기력증 등의 증세가 나타나고 생식기관에도 영향을 끼칠 수 있다.

당국은 "이번 사건은 우발적으로 발생했으며, 단기간에 한 차례 누출됐다"면서 "사고가 난 공장 공장장에 대해 당내 경고와 행정경고 처분을 하는 등 책임자 8명을 엄중히 처분했다"고 밝혔다.

또 "9월에 1차 보상ㆍ배상금 1000만 위안(한화 17억원)이 지급돼 모니터링ㆍ진료ㆍ보상 등에 쓰였다"면서 "공장 측이 후속 보상ㆍ배상에 필요한 자금을 전액 보장할 것"이라고 전했다.

지금까지 배상을 받은 주민은 337명이라고 신화통신은 덧붙였다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr