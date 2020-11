크루그먼 "美경제, 매달 수백조원대 경기부양 패키지 필요할 수도"

"코로나19에 실직 늘고 기업 자금 압박↑…삶 견딜 수 있도록 해야"

"실업수당은 경제 충격 완화 위해 가장 중요한 정책"

[아시아경제 정현진 기자] 노벨경제학상 수상자인 폴 크루그먼 뉴욕시립대 교수가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 대응해 경제를 살리기 위해서 매달 수천억달러 규모의 경기부양 패키지가 필요할 수 있다고 말했다.

5일(현지시간) 크루그먼 교수는 CNBC방송의 한 프로그램에 출연해 "우리는 여전히 재난구호 상태에 대부분 놓여 있다"면서 이같이 말했다. 그는 "코로나19로 인해 많은 사람들 실직하고 기업들이 압박을 받고 있다"면서 "그들이 삶을 견딜 수 있을 정도로 만들 필요가 있다"고 지적했다.

크루그먼 교수는 이상적인 경기부양책 규모를 정확히 말하기는 어렵다고 밝혔다. 다만 미국이 코로나19 억제에 실패한 상황을 고려하면 정말 큰 규모의 경기부양책이 필요한 상황이라고 강조했다. 그는 현재 "코로나19 이전보다 실직자가 1100만명이나 늘었고 주 정부들도 극심한 자금 압박에 시달리고 있으며 수천, 수백만개의 기업들이 무너지기 일보 직전"이라면서 우려를 나타냈다.

크루그먼 교수는 "이들이 도산하지 않도록 버틸 수 있도록 해야한다"면서 "실업수당 확대가 코로나19가 몰고 온 경제 충격을 완화하는 데 가장 중요한 정책임에도 공화당이 '일하지 않는 사람에 대한 보상'이라며 부정적 입장을 보여 안타깝다"고 말했다.

미국은 지난 3월 2조달러 규모의 경기부양책을 집행한 뒤 최근까지 추가 부양책을 마련하려 했으나 민주당과 백악관·공화당의 의견차로 인해 합의안을 만들지 못한 상태다.

