[아시아경제 금보령 기자] 삼화페인트 삼화페인트 000390 | 코스피 증권정보 현재가 4,995 전일대비 45 등락률 +0.91% 거래량 32,222 전일가 4,950 2020.11.06 13:53 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-30일삼화페인트공업, 2분기 영업익 56억6100만원…영업익 18.6% 증가삼화페인트공업, 수용성 아크릴 제조방법 특허 취득 close 공업은 3분기 연결 기준 영업이익이 전년 동기 대비 63.5% 증가한 52억1200만원으로 잠정 집계됐다고 6일 공시했다.

같은 기간 매출액은 1375억6600만원으로 2.5% 늘었다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr