국민의힘, '당 경선'부터 띄운다…金 "당력 총동원해 승리할 것"

'무소속 시민후보' 일단 선 긋기…당 경선룰부터

[아시아경제 김혜민 기자] 국민의힘이 내년 서울ㆍ부산시장 보궐선거를 앞두고 당 내 경선부터 띄운다. 경쟁력 있는 후보를 세우기 위한 방안으로 '무소속 시민후보'를 내자는 주장도 나왔지만 당 지도부는 일단 선을 그었다. 국민의힘은 조만간 당 내 주자들을 대상으로 하는 경선룰을 확정짓는다. 야권 연대가 구체화되지 않은 만큼 우선 당 내 경선에 관심을 집중시키겠다는 계획이다.

재ㆍ보궐 경선준비위원회는 이르면 오는 16일 경선룰을 발표할 예정이다. 한 경준위원은 6일 "오늘 열리는 서울시민 공청회에서 나온 의견을 반영해 다음주에 있을 2번의 회의에서 압축적으로 결정을 내릴 계획"이라며 "당원과 일반시민 투표반영 비율은 막판에 최종 결정될 가능성이 크다"고 말했다.

경선룰은 대략 윤곽이 나온 상태다. 경선에서 시민 참여 비율을 100%로 하는 '완전 국민경선'으로 치르자는 주장도 당 내부에서 나왔지만 최종적으로 배제됐다. 경준위는 전날 회의에서 당원투표와 일반시민 여론조사, 시민평가단의 평가 결과로 최종후보를 선출하기로 결정했다. 김종인 비상대책위원장과 주호영 원내대표도 "책임당원을 아예 배제하긴 힘들다"는 입장을 밝힌 바 있다.

다만 '당원투표 50%, 국민 여론조사 50%'인 기존 비율은 일반 시민들의 투표 반영 비율을 대폭 반영하는 것으로 손질된다. 이와 관련해 주 원내대표는 국민 참여 비율을 80~90%로 예상했다. 정치성향 특성을 감안해 서울과 부산의 당원 반영 비율을 달리하자는 주장도 나왔지만 동일하게 적용하는 방향으로 갈 것으로 보인다.

막판 쟁점이 되고 있는 '현역의원 출마'에 대해서도 결론을 내린다. 경준위 내부에서도 현역의원 출마가 적절한지를 놓고 갑론을박이 이뤄지는 가운데 확정적인 결론보단 권고를 하는 방식을 취할 가능성이 큰 것으로 알려졌다. 야권 단일화를 위한 단계별 경선은 논의 자체가 이뤄지지 않았다. 경선룰이 확정되면 당 내 보궐선거 후보군들도 속속 출마를 공식화할 것으로 보인다.

야권 후보 단일화, 무소속 시민후보 등 후보 외연을 당 밖으로 넓히는 논의는 야권연대 진척 상황에 따라 달라질 것으로 보인다. 당 관계자는 "다음달 초쯤 출범할 공천관리위원회에서 관련 논의가 이뤄질 것으로 보인다"면서도 "워낙 민감한 문제여서 진통이 좀 있을 것"이라고 말했다.

한편 김 위원장은 이날 의원총회에서 사회양극화 문제, 부동산 문제에 대한 관심을 독려하며 당력을 총동원해 서울시장 선거를 승리로 이끌겠다고 의지를 다졌다.

그는 "2002년 대통령 선거에서, 모든 사람이 틀림없이 집권이 가능하다고 한 선거에서 우리가 왜 졌는지 냉정하게 분석하면 양극화가 진행되는 과정을 전혀 무시하고 소위 기득권이나 특히 대기업에 대한 애정만을 얘기했기 때문이라고 본다"며 "최근 더 심각해지고 있는 양극화 현상에 우리가 어떤 반응을 보여주고 있는지 생각해볼 필요가 있다"고 강조했다.

김 위원장은 세금을 정책 도구로 활용한 정부의 부동산 정책 방향을 비판하며 "내년 서울시장 선거에서 이 점이 가장 크게 부각될 것"이라며 "가장 많은 사회적 약자가 살고 있는 곳이 서울이다. 우리가 약자와 동행을 하겠다고 약속을 했기 때문에 이 점에 대해서 많은 관심을 가져달라"고 말했다.

