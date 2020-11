[아시아경제 최신혜 기자] 롯데제과가 오는 11일 빼빼로데이를 앞두고 이색 아이스 바 ‘빼빼로 바’를 출시한다고 6일 밝혔다.

빼빼로 바는 빼빼로데이 시즌 한정판으로 판매된다. 이 제품은 길쭉한 모양에 초콜릿이 코팅되어 있는 빼빼로의 특징을 그대로 살렸으며 초콜릿 코팅 위에 고소한 아몬드가 뿌려져 있어 아몬드 빼빼로가 연상된다. 패키지에도 아몬드 빼빼로의 색상과 디자인을 적용했다.

빼빼로 바는 오는 9일부터 편의점과 SSM(롯데슈퍼, 이마트 에브리데이 등)에서 만나볼 수 있다. 권장소비자가격은 1200원이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr