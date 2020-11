롯데네슬레코리아, 네스카페 프리미엄 커피 전면 리뉴얼

[아시아경제 이선애 기자]롯데네슬레코리아는 네스카페 프리미엄 커피 브랜드를 통합해 새로운 브랜드 콘셉트를 정립하고, ‘네스카페 로스터스 초이스(NESCAF? Roaster’s choice)’ 브랜드로 대대적인 리뉴얼을 단행한다고 6일 밝혔다.

리뉴얼 콘셉트는 ‘로스터의 선택(Roaster’s choice)’으로, 네슬레의 글로벌 커피 전문가가 최고의 원두를 선별해 완벽하게 로스팅한 커피라는 의미를 담았다. 또한 농부들이 한 알씩 정성으로 재배한 커피 열매가 완벽한 로스팅을 거쳐 한 잔의 커피가 완성되기까지 네스카페만의 까다로운 품질 기준과 높은 퀄리티를 전달하고자 했다.

이에 ‘네스카페 크레마’ 및 ‘네스카페 콜드브루’ 제품 패키지도 새로운 컨셉에 맞춰 고급스럽게 리뉴얼했다. 제품 종류별로 각기 다른 일러스트 요소들을 생동감 있게 배치해 여러가지 맛을 쉽게 구별할 수 있도록 했다. 뿐만 아니라 패키지 전면에 ‘Roaster’s choice’ 문구를 넣어 네스카페 프리미엄 커피만의 아이덴티티를 강조했다.

롯데네슬레코리아 관계자는 “최근 로스터리 카페가 유행하는 등 점차 고급화되는 커피 트렌드를 감안해 이번 리뉴얼을 단행했다”며 “올 겨울 새로워진 ‘네스카페 로스터스 초이스’를 통해 차별화된 네스카페 프리미엄 커피의 맛과 향을 즐기시길 바란다”고 말했다.

