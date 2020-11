영등포구, 출산친화도시 아이디어 공모

브이로그?웹드라마?웹툰?포스터 등 출생장려 홍보 콘텐츠도 모집...최우수 입상자에게는 50만원 상당 시상품 수여… 총 12명 시상

[아시아경제 박종일 기자] 영등포구(구청장 채현일)가 지역사회 출산율을 높일 수 있는 정책 아이디어 및 출산장려 홍보 콘텐츠 등을 공모하는 ‘출산친화도시 아이디어 공모’ 사업에 나섰다.

통계에 따르면 대한민국의 합계출산율은 2018년 0.98, 2019년 0.92 수준으로 매년 하락하고 있다.

이는 경제개발협력기구(OECD) 국가의 평균 합계출산율 1.63명(2018년 기준)을 한참 밑도는 수치로, 합계출산율이 1명 미만인 곳은 한국이 유일하다.

지난해 영등포구 출생아 수는 2633명(2019년 기준)였다. 출생아 수로 따지면 서울시 25개 자치구 중 4위로 상위권에 속하지만 합계출산율은 0.829로 전국 합계출산율보다 낮고 서울시 전체 합계출산율(0.717)보다는 높게 나타났다.

이에 구는 근본적이고 실효적인 저출산 대책 필요성을 절감, 이와 관련해 출산정책의 수혜자인 구민들의 의견을 적극 수렴하고자 이번 출산친화도시 아이디어 공모에 나선 것이다.

공모 분야는 ▲저출산 대응 출산장려 정책 아이디어 ▲출산장려 관련 홍보 콘텐츠(영상, 슬로건, 포스터, 웹툰)의 2가지다.

정책 아이디어로는 임신?결혼?출산?보육지원 등 출생 장려 관련 아이디어를 비롯, 일?가정 양립 문화 확산, 양성평등 정책 사업 등과 관련된 아이디어 등도 응모할 수 있다.

출산장려 홍보 콘텐츠는 영상의 경우 브이로그?캠페인 영상물·웹드라마 등 다양한 형식으로 응모할 수 있으며, 분량은 5분 이내(시놉시스의 경우 A4 3매 이내)다.

웹툰은 웹 게재용으로 형식은 자유로우며 분량은 총 25컷 내외, 포스터는 A2사이즈 이미지(jpg, png)파일로 응모자(단체)당 1건, 슬로건은 2문장 이내의 한글 파일로 응모자(단체)당 1건 제출 가능하다.

이번 공모는 구민 누구나 신청할 수 있음은 물론, 구에 소재한 직장인, 학생, 단체 구성원 등도 신청 가능하다.

신청 기간은 이달 18일까지로, 구 홈페이지를 참고해 정책 아이디어의 경우 신청서를, 홍보 콘텐츠의 경우 규격에 맞게 제작하여 방문 또는 우편이나 이메일 등으로 제출하면 된다.

구는 이번 아이디어 공모를 통해 구민의 의견과 정책아이디어를 반영한 저출산 대응 사업을 기획?추진하는 한편, 선정된 홍보물을 출산 장려 홍보에 적극 활용할 계획이다.

이번 공모와 관련된 기타 자세한 사항은 구 홈페이지를 참고하거나 영등포구 보육지원과로 문의하면 된다.

채현일 영등포구청장은 “출산율을 높일 수 있는 실효적인 대책을 구민들과 함께 고민하고 현장의 목소리를 오롯이 담아내고자 이번 공모를 실시하게 됐다”며 “앞으로도 아이와 부모가 행복한 출산친화도시, 탁트인 영등포를 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr