DB금융투자는 다음달 31일까지 연금저축 고객을 대상으로 'DB연금술사' 이벤트를 실시한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 400만원 이상 연금저축 신규 가입 또는 DB금융투자로 연금저축을 이관해 오는 고객에게 최대 5만원의 현금 리워드를 제공하는 행사다.

또한 새롭게 오픈한 연금저축계좌 내 ETF매매서비스를 1회 이상 이용하는 고객에게는 스타벅스 쿠폰을 증정한다.

DB금융투자 관계자는 “미리 준비하는 연금이 미래에 황금처럼 돌아올 수 있다는 점에서 연금술사에 비유한 이벤트를 진행하게 되었으며, 저금리 시대에 세제 혜택이 많은 연금저축의 중요성은 더욱 커지고 있다”고 말했다.

이벤트에 대한 자세한 내용은 DB금융투자 홈페이지나 전국 영업점, 고객센터에서 확인할 수 있다.

