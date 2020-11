제네시스 GV70 디자인, 해외 매체 호평…"독창적·조화로운 디자인"

[아시아경제 우수연 기자]제네시스가 지난달 공개한 GV70의 디자인이 해외 자동차 전문 매체와 소비자에게 좋은 평가를 받고 있다.

GV70의 전면부는 제네시스 로고에서 영감을 받은 크레스트 그릴이 두 줄 디자인의 쿼드 램프보다 낮게 위치해 공격적인 이미지를 강조하며 제네시스의 정체성을 드러냈다.

미국 자동차 전문지 모터트렌트는 "과하지 않으면서도 눈길을 사로잡는 조화로운 디자인"이라며 "크레스트 그릴 또한 대형세단 G90보다 전면부에 잘 통합돼 있다"고 긍정적인 의견을 내놨다.

미국의 또 다른 자동차 전문 매체 오토블로그도 "크레스트 그릴이 최근 출시되는 다른 모델처럼 과하게 크지 않아서 좋다"며 "타 브랜드가 떠오르지 않을 정도로 첫 인상이 굉장히 잘생겼다(handsome)"고 전면부의 독창적인 디자인을 높게 평가했다.

GV70의 측면부는 차체를 가로지르는 아치형의 파라볼릭 라인, 볼륨감 있는 리어 펜더(바퀴 덮개), 날렵하게 떨어지는 C필러 등으로 우아하고 역동적인 분위기를 연출했다.

후면부는 두 줄의 얇은 쿼드램프를 적용하고 모든 기능적 요소를 범퍼에 배치시켜 심플하고 순수한 이미지를 연출했으며, 지-매트릭스(G-Matrix) 패턴을 적용한 범퍼와 독특한 세로형 배기구 및 차체 색상의 디퓨저 등으로 역동성을 강조했다.

유력 자동차 매체인 카앤드라이버는 "GV70는 역동적인 비율을 갖추면서 제네시스의 독창적인 디자인 언어가 가장 우아하게 표현되어 있다"고 평했다.

모터트렌드는 "C필러로 인해 삼각형의 쿼터 글라스가 떠 있는 것처럼 보이는 부분이 독특하고 멋지다"며 "GV70만의 디자인 특징 중 몇 가지는 다른 제네시스 모델에서는 찾아볼 수 없는 것"이라고 말했다.

미국 온라인 자동차 매체 모터은 "GV70는 극적인 C필러의 형태와 시선을 사로잡는 똑바로 선 배기구로 GV80보다 더욱 짜릿한 인상을 준다"고 평하기도 했다.

한국 고유의 미적 요소 '여백의 미'가 강조된 운전자 중심의 실내는 풍부한 볼륨감을 살린 타원형 디자인 요소, 날렵한 형태의 송풍구, 인체공학적 구조의 실내 중앙부(센터페시아) 등이 특징이다.

오토블로그는 "정말로 칭찬해야 할 것은 실내"라며 "넓은 화면의 디스플레이, 매끄럽게 녹아든 송풍구, 1996년형 포드 토러스 이후 가장 타원형으로 생긴 조작부 등은 놀라운 디자인 요소"라고 칭찬했다.

모터1은 "GV70의 실내는 공조장치를 감싸고 있는 무드 조명과 눈에 띄는 타원형 디자인 등으로 제네시스의 디자인 방식을 바꿨다"며 "앞으로 나올 사진을 더 봐야 알겠지만, 이번 실내 디자인은 기존 제네시스 모델을 재밌게 재해석한 것 같다"고 평했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr