[아시아경제 오주연 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 5,050 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 3,882,004 전일가 5,050 2020.10.30 15:30 장마감 관련기사 삼성重, 해상풍력 부유체 설계기술 개발 착수삼성중공업, 조선 테마 상승세에 0.95% ↑삼성重, 원격자율운항 '실선(實船)' 테스트 성공 close 은 올 3분기 연결기준 영업손실이 134억원으로 적자폭이 감소했다고 30일 공시했다. 매출액은 1조6769억원으로 14.6% 감소했고 당기순손실은 74억원을 기록했다.

