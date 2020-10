NH투자증권, 자산배분 포트폴리오 성과 추종하는 지수 출시

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 9,830 전일대비 90 등락률 -0.91% 거래량 1,146,037 전일가 9,920 2020.10.29 15:10 장중(20분지연) 관련기사 "연금저축펀드 부담 없이"…NH투자증권 '연금 모르면 나무해' 실시 [e공시 눈에 띄네] 코스피-27일NH투자증권, 3분기 당기순익 2396억원…'사상 최대' 달성 close 이 자산배분 포트폴리오를 추종하는 'iSelect QV Global EMPTR(토탈리턴)'지수를 내놨다.

NH투자증권은 QV 글로벌 포트폴리오를 추종하는 'iSelect QV Global EMPTR'을 출시했다고 29일 밝혔다.

QV 글로벌 포트폴리오는 미국 상장 상장지수펀드(ETF)에 분산투자한다. NH투자증권 자산배분전략위원회에서 발표한다. 이 포트폴리오는 2017년 6월1일 출시 이후 지난 23일까지 총 22.5%, 연 평균 6.6% 수익률을 기록했다.

'iSelect QV Global EMPTR'지수는 QV 글로벌 포트폴리오를 지수로 만든 것이다. 사전적 위험관리에 중점을 둔 위험 최소화 자산배분 모델을 기반으로 하고 있다.

지수는 미국 시장에 상장된 ETF 중 내부 유동성 기준을 충족하고, 자체 개발한 ETF 스코어링모형으로 선별된 종목으로 편입 후보를 결정한 뒤, 최종적으로 NH투자증권 리서치본부와 협의해 지수 편입 종목을 선정한다. NH투자증권 인덱스개발팀과 지수산출 계약을 맺고 있는 싱가포르 거래소(SGX)를 통해 산출된다. 지수 수치는 블룸버그와 체크 단말기에서 확인 가능하다.

지수 구성 종목은 글로벌 저변동성 주식 ETF, 글로벌 채권 ETF, 글로벌 인프라 ETF 등 17개 종목을 정량 및 정성적 자산배분 방식으로 편입하고 있다. 올해 안으로 'iSelect QV Global EMPTR'지수를 바탕으로 하는 상장지수증권(ETN) 상품을 출시하기 위해 준비하고 있다.

이창목 NH투자증권 리서치본부장은 "투자자들의 니즈에 맞춘 지수개발에 역량을 기울이고 있다"며 "앞으로도 시장 친화적인 지수 개발에 초점을 맞춰 투자자들 요구에 부응할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

