"연금저축펀드 부담 없이"…NH투자증권 '연금 모르면 나무해' 실시

[아시아경제 금보령 기자] NH투자증권이 연금저축펀드 이벤트를 실시한다.

NH투자증권은 12월31일까지 모바일증권 나무 고객을 대상으로 '연금 모르면 나무해' 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

NH로보 연금자문형 서비스나 NH로보 연금 상장지수펀드(ETF) 자문형 서비스에 가입 및 월 10만원 이상 자동이체를 신청한 선착순 1000명에게 투자지원금 5만원을 지급한다. NH로보 연금자문형 서비스는 금융위원회 로보어드바이저 테스트베드를 통과한 로보어드바이저다. 매달 주식·채권·대체투자형 자산에 분산된 자산배분 포트폴리오를 제공한다. 적립식으로 매월 투자하는 것도 가능하다.

나무 고객이 연금저축 계좌에서 펀드를 매수할 경우에도 순매수 금액에 따라 선착순 1000명에게 최대 5만원의 모바일 상품권을 제공한다. 타사 이전과 추가 납입한 것도 동일하게 적용된다.

김두헌 NH투자증권 디지털영업본부장은 "최근 젊은 세대들의 투자에 대한 높은 관심 속에 더 이상 연금저축에 대해 고민과 부담 없이 관리 받고, 혜택도 받을 수 있도록 준비했다"고 말했다.

NH투자증권에 따르면 비대면 연금저축펀드 가입자 수는 지난달 말 기준 전년 동기 대비 약 2배 증가했다. 연금저축펀드 계좌에 서 ETF 거래 잔고는 8배 정도 늘었다. ETF 거래 비중에서 30대와 40대가 각각 35% 이상을 차지하고 있다.

