동부건설, '당진 센트레빌 르네블로' 분양…전매제한 無

[아시아경제 문제원 기자] 동부건설은 충남 당진 수청1지구에 선보이는 '당진 센트레빌 르네블루'의 견본주택을 오는 30일 개관하고, 본격적인 분양에 돌입한다고 28일 밝혔다.

당진 센트레빌 르네블루는 충남 당진 수청동 525-1번지 일원에 위치하며 지하 3층~지상 29층 9개동, 전용 74·84·99㎡ 총 1147세대 규모로 조성된다. ▲74A㎡ 160세대 ▲전용 84A㎡ 533세대 ▲전용 84B㎡ 284세대 ▲전용 99A㎡ 112세대 ▲전용 99B㎡ 58세대 등이다.

단지가 들어서는 당진 수청1지구는 충남 당진시 중심에 위치한 도시개발지구다. 95만4654㎡ 규모에 공동주택 5036세대와 단독주택 343세대를 지어 총 1만2285명을 수용한다. 수용 인원에 맞춰 상업시설과 학교, 도로, 공원 등이 구축된다.

단지에서 약 500m 거리에 당진버스터미널 위치해 있고, 당진IC가 인접해 서해안고속도로 접근성이 우수하다. 서해선 복선전철(2022년)과 당진~천안 고속도로(2025년), 대산~당진 고속도로(2026년) 등 추가 교통망도 속속 확충된다. 롯데마트와 당진시청 등 편의·행정 시설이 도보권에 위치한다. 충남 당진성모병원도 2023년 말 당진수청1지구로 확장 이전할 계획이다.

친자연적인 주거환경도 장점이다. 단지 동쪽에는 태백산, 요강산 등이 있고 서쪽으로는 계림공원이 있다. 당진에서 처음으로 실내수영장이 단지 내에 조성되고 사우나, 골프연습장, 피트니스, 도서관, 맘스카페 등 특화 커뮤니티 시설도 마련한다.

당진 센트레빌 르네블루는 분양권 전매제한 규제를 피한 분양단지인 만큼 수요자들의 관심이 높을 전망이다. 사이버 견본주택은 분양 홈페이지를 통해 공개된다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지 차원에서 견본주택 현장 방문 관람은 홈페이지에서 사전예약을 해야 한다. 입주는 2023년 9월 예정이다.

