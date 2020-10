[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장은 26일 3층 열린참여실에서 디지털 서포터즈로 임명된 청년들과 함께 스마트 기기 화면에 ‘양천구 디지털 서포터즈’ 문구를 띄우고 기념사진을 찍었다.

‘디지털 서포터즈’는 코로나19 재확산에 따른 고용위기 극복과 지역경제 활성화를 위해 지역일자리사업을 통한 소상공인의 디지털 전환을 지원하기 위해 선발된 청년 사업단으로 지역내 소상공인 대상 디지털전환 지원 교육·지원사업 수요조사·현장밀착형 디지털 마케팅 등 찾아가는 서비스를 수행할 예정이다.

