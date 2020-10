윤석헌 "은행권, 소비자 펀드 피해 적극 구제해야"

"실추된 신뢰 조속히 회복해야"

[아시아경제 김효진 기자, 김민영 기자] 윤석헌 금융감독원장은 26일 펀드 불완전판매 등으로 초래된 금융소비자 피해를 적극 구제할 것을 은행권에 주문했다.

윤 원장은 이날 오후 서울 마포구 스타트업 복합 지원공간 프론트원에서 은행연합회 주최로 열린 '금융감독원장 초청 은행장 간담회'에서 이렇게 말했다.

윤 원장은 또 "은행권의 펀드 불완전판매 등으로 실추된 신뢰를 조속히 회복할 필요가 있다"면서 "앞으로는 최근과 같은 사모펀드 사태가 재발하지 않도록 은행의 펀드 판매관행을 개선해 나가야 한다"고 강조했다.

그는 아울러 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 따른 어려움을 극복하기 위해 은행권이 자금중개기능을 충실히 수행해야 한다고 당부했다.

향후 부실 확대 가능성에 대비해 대손충당금을 충분히 적립하는 등 손실흡수능력을 확고히 유지하면서 신성장 산업에 대한 자금이 원활히 공급될 수 있도록 힘써달라고도 했다.

윤 원장은 이어 "정부가 '한국판 뉴딜'의 한 축으로 '그린뉴딜'을 추진중"이라고 언급하고 "은행권도 기후변화 대응을 위한 금융의 중요성을 인식하고 기후리스크에 대해 선제적으로 관리하는 등 대응을 강화할 필요가 있다는 생각을 밝혔다.

그는 "금융의 디지털화, 비대면거래 확산 등으로 점포축소가 확대되고 있는데, 이 과정에서 고령층 등 디지털 취약계층의 불편이 초래되지 않도록 노력해달라"고 덧붙였다.

김태영 은행연합회장은 은행권이 코로나19와 저성장ㆍ저금리ㆍ저출산 및 고령화 등 어려운 경제여건 속에서 우리 경제의 활력을 높이는데 기여하기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다고 소개했다.

은행연합회에 따르면 은행권은 코로나19 피해 소상공인ㆍ중소기업 등에 지난 8개월여 동안 신규대출 104조원, 대출 만기연장 100조원 등 총 205조원의 금융지원을 했다.

동산금융ㆍ기술금융ㆍIP금융 등을 통해 혁신ㆍ벤처ㆍ중소기업에 내년까지 100조원을 공급하는 등 '생산적 금융' 확대를 통해 실물경제 지원에 최선을 다하고 있다는 입장도 밝혔다.

김 회장은 "특히 최근에는 한국판 뉴딜을 지원하기 위해 5대 금융지주를 중심으로 70조원의 지원계획을 발표하는 등 'K뉴딜'이 빠른 시간 내에 가시적 성과를 거둘 수 있도록 은행권이 적극적인 역할을 해 나갈 계획"이라고 강조했다.

김 회장은 또 "은행권은 금융산업 경쟁력 확보를 위해 오픈뱅킹 활성화, 마이데이터산업 진출 추진, 플랫폼 경쟁력 제고 등 디지털 역량을 강화해 포스트코로나 시대를 철저히 대비해 나갈 계획"이라고 설명했다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr김민영 기자 mykim@asiae.co.kr