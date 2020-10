이건희 빈소 찾은 손학규 "우리나라 세계 일류국가로 선진 시킨 장본인"

[아시아경제 이동우 기자] 손학규 전 의원은 26일 이건희 삼성 회장에 대해 삼성뿐만이 아니라 삼성을 기초로 우리나라가 세계일류국가로 선진시킨 장본인이라고 밝혔다.

손 전 의원은 이날 오후 이 회장의 빈소가 마련된 서울 강남구 삼성서울병원 장례식장을 찾아 "항상 세계를 보고 미래를 보고 끊임없이 혁신하고 그 과정에서 사람을 중시하며, 기술개발을 중시했었던 우리가 가야 할 길을 제대로 보여주신 분"이라며 이같이 말했다.

그러면서 "앞으로도 삼성이 대한민국을 세계 최고 일류국가로 만드는데 더욱더 힘써주시기를 바란다"며 "우리 국가가 일한 선진 기술개발, 산업개발을 뒷받침하는 역할을 해줬으면 좋겠다"고 당부했다.

손 전 의원은 이 회장과 인연에 대해 "경기도지사를 하며 삼성은 경기도에 가장 큰 기업이었고, 이재용 삼성전자 부회장을 통해 나름 적극적으로 지원했다"고 밝혔다.

손 전 의원은 유가족들에게 "이재용 부회장에게 삼성을 더욱더 잘 이끌어 달라고 격려했다"고 말했다.

