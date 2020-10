하나카드 "해외직구라운지서 10만원 쓰면 스벅 쿠폰 20장 드려요"

알리익스프레스·아마존·아이허브에서

최대 $10 캐쉬백 혜택

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 해외직구라운지에서 가을을 맞이해 다양한 이벤트를 진행한다고 26일 밝혔다.

우선 이달 말일까지 '1Q 글로벌 비바 신용카드'와 '애니 플러스 신용카드'를 소지한 고객을 대상으로 해외직구 라운지를 통해 누적 10만원 이상 이용 시 스타벅스 아메리카노 쿠폰 20장을 제공한다.

또 하나 신용·체크카드를 소지한 고객을 대상으로 이달 말일까지 해외직구가맹점별로 이벤트도 진행한다. 알리익스프레스에서 ▲50달러이상 결제 시 7달러 캐쉬백 ▲100달러이상 결제 시 12달러 캐쉬백을 제공하며, 아마존에서 ▲50달러이상 결제 시 5달러 캐쉬백 ▲100달러이상 결제 시 10달러 캐쉬백을 제공한다.

아이허브에서는 ▲50달러이상 결제 시 5달러 캐쉬백 ▲100달러이상 결제 시 10달러 캐쉬백 혜택과 하나 비자카드를 소지한 고객에 한해 특별할인코드(IHERBVISA45)를 통해 45달러 구매 시 12% 즉시할인을 받을 수 있다.

하나카드 해외직구라운지에서는 '프리 직구보험' 서비스를 통해 불착·파손·반품 시 결제 건당 최대 30만원을 연간 3회까지 무료로 보상받을 수 있다.

하나카드 관계자는 "다음달 계획돼 있는 광군제·블랙프라이데이에 맞춰 실속 있고 알찬 혜택으로 고객들의 해외직구 쇼핑을 지원할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr