[기아차 컨콜]"올해 4Q 글로벌 판매 한자릿수 성장률 기대"

[아시아경제 우수연 기자]기아자동차는 26일 2020년 3분기 경영실적 컨퍼런스 콜에서 "글로벌 시장이 전반적으로 빠른 속도로 정상화되면서 올해 4분기 판매에서는 한자릿수 증가율 정도의 성장을 기대하고 있다"며 "북미와 유럽은 전년대비 보합세, 인도 시장의 큰 폭 상승 등으로 전반적으로 시장 대비 아웃퍼폼을 기대한다"고 말했다.

