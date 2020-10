▶최영자씨 26일 별세. 김남균(신한금융투자 신디케이션부 부서장)·혜균(삼일회계법인 파트너)씨 모친장, 최진욱(오잉미디어 이사)씨 빙모상=서울 영등포구 여의도성모병원 장례식장 6호실, 발인 28일, (02)3779-1526

