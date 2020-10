NH투자증권 "삼성전자·SK하이닉스의 행보는?"…반도체 긴급 점검

[아시아경제 금보령 기자] 반도체 산업을 점검할 수 있는 기회가 온다.

NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 9,820 전일대비 280 등락률 -2.77% 거래량 1,489,762 전일가 10,100 2020.10.26 15:00 장중(20분지연) close 은 오는 29일 오후 2시부터 유튜브를 통해 '반도체 산업 긴급 점검'이라는 주제로 특집 시황 방송을 진행한다고 26일 밝혔다.

이번 방송에서는 SK하이닉스가 인텔 메모리사업 부문을 10조3000억원에 인수하는 등 요동치는 세계 반도체 산업 전망에 대해 다룬다.

방송은 NH투자증권에서 IT·반도체 섹터를 담당하는 도현우 연구원이 맡아서 진행한다. 우선 SK하이닉스의 10조원 이상 빅딜로 재편된 삼성전자와 SK하이닉스의 향후 행보에 대해 전망해본다. 또 미국과 중국의 테크 패권 전쟁 속에서 삼성전자와 SK하이닉스는 생존법을 준비하고 있는지 진단해본다. 마지막으로 글로벌 IT업계는 과연 누가 이끌어나갈 것인지도 예상해본다.

특집 방송은 NH투자증권 유튜부 계정에서 다시보기로도 시청 가능하다.

김두헌 NH투자증권 디지털영업본부 상무는 "미국 대통령 선거를 앞두고 있는 정치적 불확실성과 글로벌 유동성 장세 속에 최근 흔들리는 국내증시 상황에서 국내 IT산업 전망을 하는 이번 영상 콘텐츠가 많은 투자자들의 투자 지침이 되길 바란다"고 말했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr