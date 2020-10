[현대차 컨콜]"내년 중국 시장 신차 4종 출시…딜러 체질 개선 노력"

[아시아경제 우수연 기자]현대자동차는 26일 2020년 3분기 경영실적 컨퍼런스 콜에서 "올해 하반기 중국 시장에 쏘나타와 엘란트라, ix35 상품성 개선 모델을 출시하는데 이어 내년에는 미스트라, 투싼, 중국 전용 MPV와 글로벌 전용 전기차 등 4종의 신차를 출시할 예정"이라고 밝혔다.

아울러 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 172,500 전일대비 5,500 등락률 +3.29% 거래량 2,770,131 전일가 167,000 2020.10.26 15:00 장중(20분지연) 관련기사 [현대차 컨콜]"3Q 품질비용 보수적으로 산정…주주께 송구"[현대차 컨콜]"신형 투싼, 계약 첫날 1만대 돌파…4Q 유럽 출시"현대자동차, 3분기 영업손실 3188억… 적자전환 close 는 딜러망 체질 개선을 통해 수익성 제고의 기반을 닦고 온라인 판매를 강화하겠다는 전략도 강조했다. 현대차 관계자는 "딜러망의 펀더멘털 혁신을 위해 신차 위주로 판매 믹스를 개선하고 딜러 수익성 강화와 동시에 규모의 최적화를 추진하겠다"고 말했다.

이어 "구조조정을 통해 경쟁력 없는 딜러를 퇴출하고 우수 딜러 중심으로 판매망 재편, 글로벌 신표준 적용 확대, 쇼룸 환경 개선, 공정한 딜러 평가 시스템 마련 등 체질 개선에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr