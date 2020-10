[아시아경제 김지희 기자] 현대자동차는 26일 2020년 3분기 경영실적 컨퍼런스 콜에서 "내년 중 중국 시장에 제네시스 브랜드를 공식 론칭해 고급 이미지를 제고할 예정"이라며 "올해 11월 중국국제수입박람회(CIIE)에 참가해 브랜드를 소개하는 등 론칭 전 마케팅 활동에도 나설 계획"이라고 말했다.

