[아시아경제 송승윤 기자] 부친을 때려 숨지게 한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

서울 종암경찰서는 80대 부친을 폭행해 숨지게 한 혐의(존속살해)로 A(48)씨를 긴급체포해 조사 중이라고 26일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 전날 오후 8시께 서울 성북구 한 아파트에서 부친 B(83)씨의 얼굴과 복부 등을 주먹으로 때려 살해한 혐의를 받는다. 경찰은 노원구의 한 모텔에서 A씨를 긴급체포했다.

20년가량 조현병 치료를 받던 A씨는 체포 당시 부친이 자신을 죽이려고 한다는 생각이 들었다고 말한 것으로 알려졌다.

경찰은 조사를 마치는대로 A씨에 대한 구속영장을 신청할 방침이다.

