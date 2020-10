[2020국감] 어린이보호구역 지정대상 중 18% 아직 미지정

박재호 의원, 어린이보호구역 관리 위한 정보관리시스템 상세입력도 저조

[아시아경제 조인경 기자] 어린이보호구역 내 어린이 교통사고가 크게 증가했지만 지정 대상지역 중 상당 수가 아직 어린보호구역으로 지정되지 않아 조속한 대책 마련이 요구되고 있다.

26일 국회 행정안전위원회 소속 박재호 더불어민주당 의원이 경찰청과 도로교통공단으로 제출받은 자료에 따르면, 2017년 이후 3년간 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 발생건수는 총 1481건이며 이로 인해 다친 어린이는 1549명, 목숨을 잃은 어린이는 17명에 이르는 것으로 집계됐다.

어린이 교통사고의 경우 2017년 479건에 이어 이듬인 2018년에는 435건으로 44건이 감소했다. 하지만 2019년 다시 567건이 발생해 전년도 대비 132건이나 크게 증가 했다.

하지만 통계가 확정된 2019년 12월 기준으로 전국의 어린이보호구역 지정 대상시설 2만683개소 중 초등학교 105개소, 유치원 854개소, 어린이집 2149개소 등 18.2%(3771개소)가 미지정 상태로 확인됐다. 특히 초등학교 인근 어린이보호구역의 미지정률은 1.7%인 반면, 어린이집 인근 어린이보호구역은 40.3%, 학원가 어린이보호구역은 95.3%가 미지정돼 있었다.

또 서울의 경우 대상시설 중 18.7%(1760개소)가 미지정됐으며, 지자체 중에선 대구와 제주가 약 60% 정도가 미지정돼 지자체별로 지정율에 차이가 컸다.

박재호 의원은 "어린이보호구역 지정이 미흡하면 경찰청이 추진하는 보호구역 내 도로의 제한속도를 하향하고 주·정차 차량에 대한 범칙금 등을 상향하기로 한 대책의 허점이 발생하고, 결과적으로 보호구역내 어린이 교통사고가 발생하는 결과를 초래할 수 있다"고 지적했다.

한편, 정부가 어린이보호구역의 효율적인 관리체계를 구축하기 위해 구축·운영중인 '보호구역 정보관리시스템'에서 지자체의 정보 입력율은 8.5%에 불과한 것으로 나타났다. 특히 광주와 세종, 전북, 제주 등은 어린이보호구역에 대한 상세정보를 입력하지 않고 있어 통합관리가 이뤄지지 않고 있었다.

박 의원은 "좋은 정책을 만들어도 지자체가 따라주지 않으면 국민들은 정책의 효과를 체감할 수 없다"며 "행안부는 올해 안에 지자체의 어린이보호구역 지정과 상세정보 입력이 100% 완료될 수 있도록 모든 방법을 동원해 달라"고 요청했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr