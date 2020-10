셀트리온, 코로나19 신속진단 항원키트 美 FDA 긴급사용승인

[아시아경제 서소정 기자] 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 245,000 전일대비 7,000 등락률 +2.94% 거래량 507,490 전일가 238,000 2020.10.26 10:22 장중(20분지연) 관련기사 소폭 상승 출발한 코스피…하락세로 전환외국인, 3주 연속 '사자'…삼성전자 사고 SK하이닉스 팔고‘화이자’ 관련주 평균수익률 24.9% 기록! 이번주 가장 수익률 높은 인기키워드 관련주는? close 은 국내 진단기기 전문업체 BBB와 함께 개발한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신속진단 항원키트 '샘피뉴트'가 미국 식품의약국(FDA) 긴급사용승인(EUA)을 획득했다고 26일 밝혔다.

샘피뉴트는 코로나19 항체-항원 기술을 접목해 민감도를 높이고, 휴대 가능한 전문 장비를 이용해 10분 만에 결과 확인이 가능한 신속 현장진단용(POCT) 항원키트다.

이 제품은 진료 현장에서 휴대용 장비를 활용해 10분 만에 검체 검사와 결과 확인이 가능해 측정시간이 빠르고, 기존 RT-PCR(역전사 중합효소 연쇄반응) 방식 대비 94% 이상 높은 민감도를 보이는 것이 특징이다.

셀트리온은 최근 코로나19 신규 확진자가 급증하고 있는 미국 내 시장 수요가 높다고 판단해 지난 8월 미국에서 샘피뉴트를 출시했다. 특히 이번 긴급사용승인 획득으로 재택근무 후 직원들의 근무 복귀를 앞두고 있는 미국 대형 기업체와 정부기관 위주로 신속진단 항원키트 수요가 높을 것으로 보고 현지 전문 도매상을 통해 미 전역에 샘피뉴트를 공급할 예정이다.

셀트리온 관계자는 "미국 내 직장, 학교, 기관에서의 신속진단 항원키트의 수요가 높은 것으로 분석된다"며 "이번 샘피뉴트 긴급사용승인을 통해 미국 내 코로나19 방역 효과를 극대화하고, 글로벌 코로나19 종식에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

