락앤락 진공쌀통, 출시 4개월 만 10만대 판매 돌파

[아시아경제 문혜원 기자]락앤락은 진공쌀통이 출시 4개월 만에 누적 판매량 10만대를 돌파했다고 26일 밝혔다.

이는 지난 6월 홈쇼핑을 통해 처음 선보인 이후 2분에 한 대 이상 판매된 셈이다. 출시 초기 홈쇼핑 채널에서만 판매된 점을 감안하면 유의미한 성과라는 게 락앤락의 설명이다.

진공쌀통은 자동 진공 기술로 쌀의 신선함을 오래 보존해 주는 주방 소형가전이다. 20킬로파스칼(kpa) 압력으로 최상의 진공 상태를 알아서 일정하게 유지하고, 락앤락만의 대표 밀폐기술인 ‘중공형 실리콘’을 더해 진공 능력을 높였다.

업계 최초로 일체형 진공 스위치를 적용해 진공과 해제를 간편히 작동할 수 있도록 했고, 20kg 대용량과 10kg 소용량으로 구성해 1~2인 가구부터 4인 이상 가족까지 편리하게 이용할 수 있도록 했다.

기능뿐 아니라 간결하면서도 세련된 락앤락만의 디자인 아이덴티티를 담아내며 인테리어 가전에 대한 소비자 니즈도 충족시켰다. 쌀독을 현대적으로 재해석한 독창적인 디자인으로, 세계적인 디자인상인 2021 독일 디자인 어워드에서 본상을 수상하기도 했다.

락앤락은 진공쌀통 판매 10만 대 돌파를 기념해 다음 달 4일까지 플레이스엘엘 매장에서 진공쌀통 구매 시 프리미엄 내열유리 소재의 유리 용기, ‘바로한끼’를 증정하는 사은 행사를 마련한다. 이달 28일 오후 1시30분부터 한 시간 동안 GS홈쇼핑에서 진공쌀통 특별 방송을 선보이고, 방송에서만 만날 수 있는 더블 구성을 통해 추가 할인 혜택을 제공한다. 또 진공쌀통에 함께 보관할 수 있는 잡곡 전용 용기, 인터락 3개 세트를 증정하고 구매자 중 60명을 추첨해 경품을 제공할 예정이다.

