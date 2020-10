"장례 기간 애도만" vs "공·과 함께 평가" 정치권, 이건희 비판 논란

與 "재벌중심 경제구조 강화…노조 불인정"

野 "이건희 회장 기업사 후대가 기억할 것"

[아시아경제 한승곤 기자] 25일 이건희(78) 삼성 회장 별세 소식에 여야 정치권에서 추모 메시지를 내놓은 가운데 정경유착 등을 언급한 정당에 일부 시민들의 비판 목소리가 있다. 한국 재계를 대표하는 이 회장 별세 당일 굳이 비판성 논평을 내야 하느냐는 지적이다.

여당은 이 회장 공을 높게 평가하면서도 노조 없이 운영한 측면에 대해서는 유감을 나타냈다. 야당은 한국 경제를 이끌었다는 것에 방점을 찍어 이 회장을 평가했다. 시민들의 의견도 엇갈린다. 대기업 삼성을 언급하는 과정에서 공과 평가는 언제든 나올 수 있다는 의견이 있는 반면, 과에 대한 평가는 장례 기간 끝나고 하는 것이 적절하다는 주장도 있다.

이낙연 더불어민주당 대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "고인께서는 고비마다 혁신의 리더십으로 변화를 이끄셨다. 그 결과 삼성은 가전, 반도체, 휴대폰 등 세계적 기업으로 도약했다"면서도 "재벌중심의 경제구조를 강화하고 노조를 불인정하는 등 부정적 영향을 끼쳤다는 점도 부인할 수 없다"고 말했다.

허영 민주당 원내대변인도 이날 "이 회장은 삼성의 글로벌 도약을 이끌며 한국경제 성장의 주춧돌을 놓은 주역이었다"면서도 "경영권 세습을 위한 일감 몰아주기와 부당 내부거래, 정경유착과 무노조 경영 등 그가 남긴 부정적 유산들은 우리 사회가 청산해야 할 시대적 과제"라고 강조했다.

정의당은 이 회장이 우리 사회에 부정적인 영향도 끼쳤다고 지적했다. 정호진 정의당 수석대변인은 이날 논평에서 "대한민국 사회에 어두운 역사를 남겼다. 조의를 표한다"며 "삼성전자 이건희 회장은 정경유착과 무노조 경영이라는 초법적 경영 등으로 대한민국 사회에 어두운 역사를 남겼다. 그리고 그 그림자가 이재용 부회장에게 이어졌다"고 평가했다. 이어 "이제 그 어두운 역사의 그림자를 지우고, 재벌 개혁을 자임하는 국민 속의 삼성이 되길 바란다"고 당부했다.

반면 주호영 국민의힘 원내대표는 이날 '대한민국 경제의 거목, 이건희 회장님의 명복을 빕니다' 제목의 입장문을 통해 "삼성과 함께 대한민국의 위상까지 세계 속에 우뚝 세운 이건희 회장의 기업사를 후대가 기억할 것"이라며 "일생 분초를 다투며 살아왔을 고인의 진정한 안식을 기원하며 명복을 빈다"고 밝혔다.

국민의당은 이 회장의 혁신 정신을 기렸다. 안철수 국민의당 대표는 입장문을 통해 "고인의 선지적 감각 그리고 도전과 혁신정신은 우리 모두가 본받아야 한다"며 "대한민국 경제의 큰 별 이건희 회장님의 영면을 기원한다"고 애도했다.

이 회장 별세를 두고 엇갈린 정치권 입장에 시민들 의견은 엇갈리고 있다. 30대 회사원 직장인 김 모 씨는 "세상에 완벽한 사람은 없다"면서 "이건희 회장도 그런 기준으로 봐야 할 것 같다"고 말했다. 이어 "삼성을 경영하며 일어난 공과는 장례식 끝나고 평가를 해도 될 것 같다"고 강조했다.

반면 노조 없이 초법적으로 운영한 삼성에 대한 비판은 장례식 기간과 관계없이 비판할 수 있다는 견해도 있다. 40대 회사원 이 모 씨는 "대기업 삼성이 우리 사회에서 막대한 영향을 끼치고 있으므로 공과에 대한 평가는 장례 기간에도 나올 수밖에 없다고 생각한다"고 말했다. 이어 "빛이 있으면 그림자가 있기 마련이다. 그렇게 생각하면 될 것 같다"고 덧붙였다.

정당 입장에서 이 회장에 대한 평가를 선명하게 내야 한다는 견해도 있다. 30대 중반 박 모 씨는 "정당은 특정 정치적 성향이 있는 사람들이 모인 공간이다"라면서 "대기업 삼성을 운영한 이건희 회장 별세에 그저 그런 논평은 나올 수 없는 것이 오히려 정상이다"라고 주장했다.

한편 이 회장의 장례식은 전날(25일)부터 4일간 서울 강남구 일원동 삼성서울병원에서 가족장으로 치러진다. 이 회장은 지난 2014년 5월 급성심근경색으로 서울 용산구 이태원동 자택에서 쓰러진 뒤 6여 년 간 투병 끝에 이날 별세했다.

유족으로는 부인 홍라희 전 리움미술관 관장, 아들 이재용 삼성전자 부회장, 딸 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장, 사위 김재열 삼성경제연구소 사장 등이 있다.

한승곤 기자 hsg@asiae.co.kr