보험사기 예방 시스템 고도화

[아시아경제 오현길 기자]신한생명은 최근 늘어나고 있는 소셜네트워크서비스(SNS) 보험사기 조장에 대한 예방과 보험 가입자 보호를 위해 키워드로 보험사기를 감지할 수 있는 ‘소셜미디어 보험사기 분석 시스템’을 업계 최초로 개발했다고 26일 밝혔다.

소셜미디어 보험사기 분석 시스템은 인터넷 카페, 블로그 등에서 특정 키워드를 수집하고 분석 할 수 있는 ‘웹크롤링 기법’을 활용했다. 이 시스템을 통해 보험사기로 추정되는 단어를 추출하여 보험금 부당청구를 사전에 예측하고 적발역량을 향상 시킬 수 있게 됐다.

신한생명 SIU파트 관계자는 “보험사기는 다수의 선량한 고객에게 피해를 주는 행위”라며 “선의의 피해자가 없도록 디지털 기술을 활용한 보험사기 방지 시스템을 지속적으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

