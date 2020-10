[아시아경제 이현주 기자] 한성대학교는 이창원 총장이 교내 상상관 9층 총장실에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 응원 캠페인 '견뎌내자(Stay Strong)'에 동참했다고 26일 밝혔다.

이 총장은 장원택 서울대 민주동문회장의 지목을 받아 이번 캠페인에 동참했다. 한성대 홍보대사들과 공식 캐릭터 상상부기와 함께 참여했다. 이 총장은 "의료진과 방역당국 관계자들의 노고에 먼저 감사의 인사를 드리고, 모두가 개인위생을 철저히 하고 사회적 거리두기 준수에 함께한다면 다시 활기찬 대한민국이 될 수 있다"며 "한성대도 생활방역지침을 준수하며 최선을 다하고 있다"고 말했다.

이에 다음 릴레이 참여자로 임홍재 국민대학교 총장, 황원숙 성북보건소장, 박민수 제35대 한성대총학생회장을 지목했다.

