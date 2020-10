[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 23일 오전 양천구 신트리공원 내 벼농사 체험학습장에서 벼 베기 체험 행사에 참여한 어린이집 원아와 함께 벼를 수확했다.

양천구는 어린이들이 도심 속 공원 내에 재배해 온 농작물의 수확 과정을 직접 관찰하고 체험할 수 있는 자연학습의 장, 벼 베기 체험행사를 개최했다.

이번 행사에 참여한 어린이들은 안전 교육과 벼 베기 방법 등 기초 교육을 받은 후 벼 수확 및 탈곡 작업을 직접 체험했다.

