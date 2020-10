[아시아경제 이승진 기자] 신세계백화점이 업계 최초로 마스크 페어를 선보인다고 11일 밝혔다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19)이 장기화되면서 생활 필수 아이템인 마스크와 관련한 위생 용품 200여개를 한 데 모아 소개하는 것이다.

오는 14일까지 신세계백화점 강남점 지하 1층 파미에스트리트에서는 손 세정제, 보건용 마스크 등 위생 용품부터 마스크 보관 케이스, 반려동물용 마스크 등 이색 상품까지 만나볼 수 있다.

대표 상품으로는 마스크 보관 케이스 5000원, 반려동물 전용 마스크 5000원, 살균 효과와 자외선 차단 기능이 있는 스마트 마스크 19만8000원 등이 있다.

