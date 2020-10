[아시아경제 나한아 기자] 배현진 국민의힘 의원이 YTN, 연합뉴스 채널에서 북한 조선중앙티비를 방영한 것을 비판했다.

배 의원은 지난 10일 자신의 페이스북에 "YTN, 연합뉴스 두 채널에서 김정은 열병식 연설 녹화한 조선중앙TV를 통째 중계하는 뜨악한 장면을 보고 있는 내 눈이 의심스럽다"라며 이같이 말했다.

그는 "이 시각 조선중앙TV 통중계, 이 무슨 일입니까. 대한민국입니까. 북조선입니까"라고 지적했다.

이날 연합뉴스TV와 YTN 등 뉴스채널에서 조선중앙통신이 녹화한 '조선노동당 창건 75돌 경축 열병식'을 중계했다. 중계 장면에는 김정은 북한 국무위원장이 연설하는 것과 신형 대륙간탄도미사일(ICBM)·잠수함발사탄도미사일(SLBM)이 편집 없이 그대로 보여졌다.

