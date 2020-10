강북구 ‘범죄심리학자 이수정 교수 인권특강’ 온라인 개최

13일 유튜브 채널 실시간 방송…19~21일 공개 예정... 성범죄 사건 통해 여성인권 돌아보는 시간 가져

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)는 지역사회 인권의식 향상을 도모하기 위해 13일 오후 2시 온라인 인권특강을 개최한다.

범죄심리학자 이수정 교수가 특강을 진행한다. 강의에서는 최근 불거진 N번방 사건 등 성폭력 사건을 짚어보고 범죄로 인해 억압받는 여성인권 문제에 대해 다룰 예정이다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 예방하기 위해 강좌는 비대면으로 진행된다. 누구나 시청 가능하며 참여를 원하는 경우 유튜브 ‘역사문화관광의 도시 강북구’ 채널을 검색해 시청하면 된다.

아울러 구는 실시간 시청이 어려운 주민들을 위해 이날 강의 동영상을 19일부터 21일까지 3일간 유튜브 강북구 채널에서 공개할 계획이다.

박겸수 강북구청장은 “사회구성원들의 성(性) 인권 감수성을 높이고 곳곳에서 일어나고 있는 성폭력 문제의 심각성을 환기시키기 위해 이번 특강을 마련했다”며 “인권을 존중하기 위한 방법을 생각해보는 뜻깊은 강의에 주민 여러분의 많은 참여 바란다”고 말했다.

한편 구는 인권존중 문화 정착을 위해 지속적으로 인권교육을 실시해 왔다. 지난해에는 강북구청 직원, 복지시설 종사자 교육뿐만 아니라 전 구민 대상으로 주민인권학교, 인권역사탐방 등을 운영했다.

