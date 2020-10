5일 서울 중구 웨스틴조선호텔에서 열린 대외경제정책연구원(KIEP) 30주년 기념세미나에서 정세균 국무총리(가운데) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박복영 청와대 경제보좌관, 성경륭 경제·인문사회연구회 이사장, 정 총리, 김흥종 KIEP 원장, 유장희 KIEP 2대 원장. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.