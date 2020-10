10월은 독도의 달 … 경북도, 대한제국 칙령 120주년 사업 '다채'

13일 디지털 독도아카이브 협약 … 학술대회, 사진전 줄이어

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 독도재단(이사장 이철우 도지사)은 10월 독도의 달을 새기고 대한제국 칙령 제41호 반포 120주년을 기념하는 다양한 프로그램과 이벤트를 선보인다.

1900년(고종 37년) 10월25일 발표된 대한제국 칙령 제41호는 울릉도를 독립된 울릉군으로 격상해 울릉도·죽도·독도를 관장하는 지방행정기관을 두고, 행정책임자인 울릉도 도감을 울도군 군수로 격상한다는 내용을 담고 있다.

4일 경북도에 따르면 13일 국립중앙도서관에서는 경북도와 국립중앙도서관, 울릉군이 '디지털 독도 아카이브 협약식'이 열린다. 이 협약을 계기로 전국 각지에 흩어져 있는 고지도 등 독도관련 자료를 수집하고 디지털화하는 작업을 본격화할 계획이다.

경북도가 후원하는 학술행사도 21일부터 23일까지 연이어 개최된다. 21일 포스텍 국제관에서는 울릉도·독도 해양보호생물 관리활성화 세미나'가 독도재단 주관으로, 22일 영남대학교 법학도서관에서는 '울릉도·독도 해양보호생물 관리활성화 세미나'가 영남대학교 독도연구소 주관으로 마련된다.

또한, 23일에는 경북대학교에서 '해양생태 및 섬 생물학 국제학술대회', 10월말에는 대구한의대 등과 공동으로 '독도지킴이 안용복 조명 좌담회'가 열린다.

경북도는 독도에 대한 국민들의 관심을 높이기 위해 독도 사진전, 독도상품 비즈페어 등 다양한 행사도 준비하고 있다. 19~30일까지 경북도서관 전시실에서는 지역출신 '원로 사진작가 김재도 독도 사진전', 24일에는 '독도 민간단체 워크숍'이 민간단체 대표들이 참석한 가운데 진행된다.

11월7일에는 대구 수성못 상화동산에서 학습용 교재, 문구류, 의류 등 독도관련 상품을 온·오프라인 동시에 전시 판매하는 '제2회 독도상품 비즈페어'도 예정돼 있다.

김성학 경북도 해양수산국장은 "올해는 대한제국 칙령 반포 120주년을 맞는 역사적인 해로, 관련 데이터 구축사업에 앞장서겠다"며 "코로나 상황을 감안, 꼭 필요한 이벤트나 학술대회 위주로 행사를 마련하면서 독도영토주권을 위해 내실을 다지겠다"고 전했다.

