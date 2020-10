주호영 “北, 762 사살 지시…‘재인산성’ 참담함 느껴”(종합)

대북규탄결의안 “국정감사 전에 하자”

“김종인-이낙연, 의미 있는 얘기 나눈 것 없어”

청년위 면직 “훈련된 정치인 시각으로 볼 건 아냐”

[아시아경제 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 4일 북한의 연평도 실종 공무원 피격 사건과 관련해 “우리군 특수정보에 따르면 북한 상부에서 ‘762’를 하라고 지시가 있었다고 한다”며 “762를 하라는 것은 사살하라는 지시가 분명히 있었던 것으로 볼 수 있다”고 주장했다.

주 원내대표는 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “청와대는 궁지에서 탈출하기 위해 특수정보를 편의적으로 왜곡 생산하고 있다”며 “우리당은 해수부 직원의 유해 송환과 사건의 진실 규명을 위해 청문회 비롯한 모든 가능한 조치를 취하겠다”며 이같이 말했다.

주 원내대표는 개천절 집회에 대해 “어제 광화문 광장에서 버스로 겹겹이 쌓은 ‘재인산성’이 국민들을 슬프게 했다. 저는 참담함을 느꼈다”며 “사실상의 ‘신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 계엄령’이 선포된 것”이라고 비판했다.

주 원내대표는 “문재인 정권은 서울 시내 90곳에 검문소를 설치하고 180여개 부대, 1만 명의 경찰력을 동원했다. 경찰버스 300대로 산성을 쌓아 시민들의 집회를 원천 봉쇄했다”며 “무엇이 그렇게 두렵나. 언제부터 경찰이 나서 방역까지 떠맡는 나라가 됐나. 의료·보건 방역은 오간데 없고 정치·경찰 방역 국가가 됐다”고 날을 세웠다.

주 원내대표는 “북한의 계몽군주는 소총과 휘발유로 코로나19를 방역했고, 우리 대통령은 경찰버스와 공권력을 동원해 방역을 하고 있다”며 “세계 어느 선진국에서 방역을 이유로 이렇게 막대한 공권력 행사해 시민의 헌법상 권리와 자유를 억압하나”라고 말했다.

주 원내대표는 대북규탄결의안에 대해서는 “가까운 시간 내에 여야 원내대표 간 접촉이 있을 것”이라며 “저희들은 대북규탄결의안을 국정감사 전에 하자고 요구할거고 민주당의 태도를 들어보겠다”고 밝혔다.

주 원내대표는 김종인 국민의힘 비상대책위원장과 이낙연 민주당 대표가 개천절 경축식에서 만나 공정경제 3법 등에 대해 의견교환을 한 것에 대해 “김 위원장에게 어제 어떤 말씀을 나눴느냐고 전화를 드렸다”며 “의미 있는 얘기를 나눈 것이 없다고 전해 들었다”고 말했다.

주 원내대표는 중앙청년위원회 소속 위원들이 ‘하나님의 통치가 임하는 나라' 등 부적절한 표현을 사용해 면직처분된 것에 대해 "훈련된 정치인의 시각으로 볼 것은 아니지 않나, 그 과정에서 나름대로 변호를 했다”며 “육군땅개알보병은 남들이 얘기하면 비하가 될 수 있지만 자기 스스로를 얘기하는 것까지 비하라고 하면 무슨 말을 하겠나”라고 밝혔다.

주 원내대표는 21대 국회 첫 국정감사에 대해서는 "부동산 정책 실패, 탈원전·태양광 비리, 추미애 법무부 장관 아들 사건, 울산시장 선거공작, 북한 김정은 앞에만 가면 입도 뻥긋 못하는 굴종적인 대북관계 등 모든 난맥상을 적나라하게 파헤쳐 국민에 보고할 것"이라고 말했다.

주 원내대표는 원내투쟁 방안과 관련해 “긴급 화상 의원총회에서 더 치열하게 싸우는 방법을 장시간 논의했다”라며 “이전처럼 삭발, 단식, 농성, 장외투쟁은 아니다. 철저히 진실을 밝히는 게, 제대로 된 대안을 제시하는 게 전투력을 높이는 일이라고 공감대를 형성했다”고 강조했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr