[아시아경제 조현의 기자] 미국 국무부는 3일(현지시간) 마이크 폼페이오 국무장관의 아시아 순방 일정을 일본 방문에 한정해 재공지했다.

미 국무부는 이날 '폼페이오 장관의 아시아 방문 업데이트'라는 제목의 보도자료를 내고 "폼페이오 장관이 일본 도쿄를 4∼6일 방문할 것"이라고 밝혔다. 이어 도쿄에서 예정된 쿼드 외교장관 회의는 인도ㆍ태평양 지역의 현안에 초점을 맞출 것이라고 전했다.

미 국무부는 폼페이오 장관이 10월에 아시아를 다시 방문할 것이며 일정을 다시 잡을 것이라고 전했다.

폼페이오 장관은 이번 순방에서 일본과 한국, 몽골을 방문할 예정이었으나 이번에는 일본만 방문하고 한국 등 방문 일정을 이달 중으로 다시 잡는 것으로 보인다.

