경기도, 바다 청소선 내년 1월 띄운다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 바다에서 해양 쓰레기 수거 임무를 담당할 전용청소선을 내년 1월부터 운항한다.

경기도는 전장 33m, 폭 9m, 140톤 규모로 최대 9명까지 승선이 가능하고, 크레인과 대형 집게, 인양 뜰 등의 장비를 갖춘 '경기 청정호' 건조 작업이 70%의 공정률을 보이고 있다고 3일 밝혔다. 도는 오는 11월 경기 청정호 진수식을 거쳐 내년 1월부터 본격 운항에 들어간다.

경기 청정호는 화성 전곡항에 정박지를 갖추고 김포, 시흥, 안산, 화성, 평택 등 경기 해역 내 침적 쓰레기 수거 활동을 벌이게 된다. 연간 150일 이상 운항하며 100∼200톤의 침적 쓰레기를 수거하는 것이 목표다.

그동안 경기 해역의 쓰레기 처리는 물속 쓰레기를 끌어 올리는 장비를 갖춘 전용 청소선이 없어 물 위에 뜬 부유 쓰레기를 수거하는 방식으로 진행됐다.

이러다보니 지난해 해안가 중심으로 부유 쓰레기 1400톤을 수거하고, 침적 쓰레기는 외부업체에 맡겨 어초 장 관리사업의 일환으로 10톤을 수거하는 데 그쳤다.

올해도 작년과 비슷한 규모를 목표로 잡아 침적 및 부유 쓰레기를 수거할 계획이다.

경기 청정호는 해양쓰레기 수거 임무 외에도 상황에 따라 태풍 피해 복구, 오염사고 복구 등 재난 지원 활동과 수심 측량과 환경 기초 정보 수집 등 데이터 수집 활동도 병행한다.

도 관계자는 "부산, 인천, 경남, 전남, 전북 등 5개 광역 지자체가 이미 해양쓰레기 전용 청소선을 운영 중이라 늦은 감이 있지만, 내년부터 청소선을 투입하면 해양쓰레기 수거는 물론 생태계 보전, 어족자원 보호에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr