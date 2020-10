전북도, 개천절 수도권 집회참석 대비 주요집결지 점검

도내 28개소 도·시군·전라북도전세버스운송조합 합동 점검

[전주=아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 전북도는 3일 수도권 개천절 불법집회 참석과 관련해 지난 8월 광복절 집회 당시 집결지 등 도내 주요 집결장소에 대한 현장 점검을 실시했다.

앞서 전북도는 지난 9월 26일부터 10월 11일까지 수도권 불법집회 참석을 금지하는 행정명령을 발령한 바 있다.

전북도는 행정명령에 대한 후속조치로 추석 연휴 동안 개천절 불법집회 관련 상황실을 운영(9.30.~10.3.)해 참여의심자에 대한 신고센터를 운영했다. 개천절 당일에는 새벽 5시부터 9시까지 도·시군 담당자 47명이 도내 주요 집결예정지 28개소를 순찰하고, 대기 중으로 의심되는 전세버스 번호판을 확인하여 전세버스운송조합과 실시간으로 확인·점검했다.

이날 새벽 5시부터 9시까지 주요 집결예정지에서 출발하는 총 18대의 버스를 확인한 결과, 도내 제조업체의 상시 출퇴근 버스와 거제 등 주요관광지 또는 낚시동호회의 버스로 확인됐다. 수도권 불법집회 단체참석을 위해 대절한 전세버스는 발견되지 않았다.

또한, 전북도는 도내 전세버스(2,109대) 디지털운행기록장치(GPS) 전수조사를 통해 신고없이 서울 등 수도권 운행한 차량을 확인 및 조치를 할 계획이며 다음주 연휴인 한글날(10.9.)에도 집중점검을 계속할 예정이다.

전북도는 혹시 대중교통이나 개인 자차로 불법집회 참석자에 대해서는 서울시와 공조로 고발조치하여 관련법에 따라 300만원 이하의 벌금과 본인 확진시 치료비 등 전액 자부담, 그리고 지역감염 전파시 방역에 소요된 모든 비용에 대한 구상권 청구 등 강력한 조치에 나설 방침이다.

송하진 도지사는 “수도권에 코로나19 확산세가 지속되고 있는 만큼 많은 사람이 접촉할 수 밖에 없는 불법 집회에 참석하면 감염위험이 대단히 높으니 참석하지 말아달라”고 당부했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr