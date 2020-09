[아시아경제 박종일 기자] 서울 중구의회 조영훈 의장이 29일 남대문시장을 찾았다.

추석을 앞두고 있지만 코로나19로 인한 경기악화로 예년과 달리 명절 분위기가 침체돼 있다. 조 의장은 어느 때보다 불황을 깊게 체감하고 있는 상인들을 위로하고 근황에 귀 기울였다. 이날 김행선 부의장도 함께 동행, 점포들을 돌며 시장의 어려움을 세심히 살폈다.

이어 더불어민주당 이낙연 대표와 남대문시장 상인간담회에 참석, 위축된 시장의 현황을 공유하고 어려운 국면을 타개할 수 있는 제도적인 지원을 강구하자는 논의를 함께 나누었다.

조영훈 의장은“명절이면 북새통을 이루는 남대문시장 명성을 하루빨리 되찾을 수 있도록 전통시장 부흥을 위한 실질적인 대책 마련에 최선을 다해 노력하겠다”고 전했다.

