세상에 하나밖에 없는 '내 스타일대로 주방' 꾸미기

[아시아경제 김종화 기자]㈜에넥스 '키친팔레트 시리즈'는 국내 주방 브랜드 최초로 커스터마이징 시스템을 도입한 제품이다. 내가 원하는 부품으로 내가 원하는 주방을 꾸밀 수 있다는 말이다.

2018년 출시한 이후로 매년 제품 라인업을 확대하고 다양한 요소들을 추가하면서 발전해왔다. 올해 '키친팔레트2'를 새롭게 선보여 8가지 도어 프레임, 18가지 컬러, 27가지 손잡이를 갖췄다.

도어의 경우 클래식한 라인부터 모던 스타일까지 총 8가지로 구성돼 있어 취향에 맞는 디자인을 선택할 수 있다. 컬러도 무광 13종, 유광 5종 총 18종으로 이루어져 있으며 화이트, 베이지 같은 기본 색상부터 인디고, 베이비핑크, 옐로우 등 인테리어 포인트로 활용 가능한 컬러까지 다양하게 구성했다.

또한 손잡이도 27가지로 나누어져 있으며 연출하고 싶은 스타일에 맞게 선택할 수 있다. 심플한 느낌을 연출하고 싶다면 히든 손잡이, 포인트를 주고 싶다면 원홀, 세련미를 강조하고 싶다면 투홀 타입의 손잡이를 선택하면 된다.

'EK7클래시(Classy)'는 화려한 입체감이 돋보이는 제품이다. 사각 프레임의 장식 패널을 덧댄 웨인스코팅(Wainscoting) 스타일로 3차원 NC 가공 공법이 적용되어 세련미를 느낄 수 있다.

또 '히든 키친' 기능을 적용해 각종 주방가전, 주방용품을 최대한 보이지 않게 수납할 수 있어 고전적인 매력을 그대로 느낄 수 있다. EK7 클래시의 도어는 화려한 느낌을 주는 '일반형'과 와이드한 느낌의 '연결형'으로 정할 수 있다. 특히 좌우 도어의 장식 몰딩을 넓게 연결해 마치 벽면과 같은 느낌을 주며 공간이 넓어 보이는 효과도 누릴 수 있다.

한편 에넥스는 공식 온라인 쇼핑몰 '에넥스몰'에 매장 전용관을 오픈해 베스트 아이템 주방 6종(EK7 클래시, EK7 프렌치, EK7 플리츠, EK7 뉴모닝, EK5 케렌시아, EK5 뉴비엔)과 붙박이장 6종(EW7 프렌치, EW5 나폴리, EW5 케렌시아, EW5 베네치아, EW3 옵틱, EW3 제이화이트)을 판매한다. 올해 연말까지 제품을 지속적으로 확대할 예정이다.

매장전용관 오픈 기념으로 이벤트도 진행하고 있다. 주방가구 계약 완료 시 10만원 상당의 블랑카 베개 1개를 제공하며, 붙박이장 구매 고객에게 7만원 베개 1개를 지급한다. 또한 주방, 붙박이장 배송 및 시공 후에는 5만원 에넥스몰 포인트를 추가 지급한다.

