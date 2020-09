[아시아경제 박형수 기자] 제13호 태풍으로 발달할 가능성이 있는 열대저압부(TD)가 27일 오전 3시 괌 동북동쪽 약 1740㎞ 부근 해상에서 시속 23㎞로 북서진하고 있다.

기상청은 제24호 TD의 중심기압은 1004hPa, 최대풍속은 시속 54㎞라고 밝혔다.

TD는 24간 내 태풍으로 발달할 가능성이 있는 열대저압부를 의미한다. 태풍으로 발달하더라도 예상 이동경로를 고려할 때 우리나라 미치는 영향은 크지 않을 것으로 보인다.

제13호 태풍이 발생하면 이름은 '구지라'다. 구지라는 일본에서 제출한 명칭으로 별자리 중 고래자리를 의미한다.

