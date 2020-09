구례군 ‘대한민국 SNS 대상’ 최우수상 2년 연속 수상

[구례=아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군은 지난해에 이어 ‘대한민국 SNS 대상’ 기초지방자치단체 부문 최우수상을 받았다고 26일 밝혔다.

올해로 10번째를 맞는 ‘대한민국 SNS 대상’은 공공기관과 기업의 SNS 활용 성과를 평가해 우수 기관을 선정하는 국내 SNS 분야 최고 권위의 상이며, 지난 25일 각 부분 수상 명단을 발표했다.

구례군은 페이스북, 블로그, 인스타그램, 카카오톡 플러스친구 등 다양한 SNS 채널을 운영해왔으며, 매체별 특성과 연령층을 고려해 다채로운 콘텐츠를 제작하고 있다.

특히 올해 8월 발생한 최악의 수해 피해 당시, 군 SNS와 ‘구례군 SNS 서포터즈’간의 협력을 통해 적극적으로 피해 상황과 복구 현황을 지역민들과 실시간으로 공유하는 등 위기 상황 속에서도 소셜미디어를 효과적으로 활용했다는 호평을 받았다.

군 관계자는 “올해 코로나19와 수해 피해로 인해 SNS를 통한 구례군 홍보에 어려움이 있었음에도 2년 연속 큰 상을 받게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 SNS를 통해 구례군만의 특색 있는 감성과 활발한 소통의 모습을 보여드리겠다”고 말했다.

