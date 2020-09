지성호 "北 내부 인권침해 외면하니 우리 국민에까지 손 뻗어와"

[아시아경제 이지은 기자] 북한 출신의 지성호 국민의힘 의원이 연평도 피격사건에 대해 "매시각 벌어지는 북한의 인권침해 사안에 대해 정부가 제대로 목소리를 높여야 이런 일을 방지할 수 있다"며 정부의 태도를 비판했다.

지 의원은 24일 페이스북에서 "북한의 인권침해가 북한 내부에서도 모자라 이제는 우리 국민에게까지 손을 뻗치고 있는 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "2008년 고 박왕자씨 피격 사건에 이어 이번에는 국가 공무원에 직접적인 위해를 가한 것"이라며 "문재인 대통령께서 유엔총회 기조연설에서 한반도 종전선언을 재차 강조하는 중에 이런 반인권적 행동을 자행하고 있었던 것"이라고 지적했다.

지 의원은 "구애에 대한 화답이 바로 우리 국민 총살인가"라며 "통일부 장관이 인권침해 문제는 뒤로한 채 남북협력만을 강조하고 있으니 이런 일이 반복되고 있는 것"이라고 말했다.

그는 "정부의 굴종적인 저자세 대응에 국민의 안보불안이 가중되고 있다"며 "정부는 책임감 있는 자세로 강력히 대응할 것을 촉구한다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr